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Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की पहली सोमवारी पर हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी

Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की पहली सोमवारी पर हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज, निज संवाददाता।

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श्रद्धालुओं का उमड़ता सैलाब

सावन माह की पहली सोमवारी पर ठाकुरगंज स्थित ऐतिहासिक हरगौरी मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से लेकर देर शाम तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा पश्चिम बंगाल और नेपाल से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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कांवरियों की भक्ति

सोमवार की सुबह महानंदा नदी से पवित्र जल लेकर निकले कांवरियों और युवाओं की टोलियों ने 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के बीच बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पूरे दिन मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र शिवभक्ति के रंग में रंगा रहा। केसरिया वस्त्रों में सजे श्रद्धालुओं की भीड़ से मंदिर का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई दे रहा था।

पुजन सामग्री और महाप्रसाद

मंदिर परिसर के आसपास बेलपत्र, फूल-माला और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी दिनभर चहल-पहल बनी रही। मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद के रूप में खीर-पूरी का वितरण किया गया। पहली सोमवारी को लेकर मंदिर का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया था, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

संध्या बेला का कार्यक्रम

संध्या बेला में व्रतधारी श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अपना व्रत खोला। वहीं शाम करीब चार बजे शुरू हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, हालांकि बारिश के कारण मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा।

कार्यक्रम संचालन में सक्रिय भूमिका

कार्यक्रम के सफल संचालन में मंदिर समिति के सदस्य देवकी अग्रवाल, सुरेश मोर, पार्षद अमित सिन्हा, गोपाल केजरीवाल, त्रिलोक अग्रवाल, शिव शंकर महतो, नीना दास, रामबाबू नायक, रंजीत स्वर्णकार, रोहित अग्रवाल, अभिषेक गुप्ता, राहुल सिपाही यादव, राहुल पासवान, विश्वकर्मा शर्मा, यश अग्रवाल, बंटी शर्मा सहित अन्य लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

फोटो कैप्शन: ठाकुरगंज के हरगौरी मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते श्रद्धालु।

संबंधित प्रश्न

सावन माह की पहली सोमवारी कब है?
सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
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