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Bhagalpur News: लखीसराय: फुटपाथ अतिक्रमण पर नगर परिषद की कार्रवाई, दुकानदारों को अंतिम चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय में नगर परिषद ने फुटपाथ और सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखा। कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात रंजन के नेतृत्व में टीम ने चितरंजन रोड से पटना रोड चौक तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि फुटपाथ खाली रखना अनिवार्य है।

Bhagalpur News: लखीसराय: फुटपाथ अतिक्रमण पर नगर परिषद की कार्रवाई, दुकानदारों को अंतिम चेतावनी

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट शहर में फुटपाथ और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात रंजन के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने शहर के चितरंजन रोड से नया बाजार होते हुए पटना रोड चौक और वहां से भारत माता सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान फुटपाथ पर दुकान का सामान रखकर रास्ता बाधित करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद की टीम के साथ जेसीबी और ट्रैक्टर भी लगाए गए थे।

मजदूरों की टोली द्वारा सड़क और फुटपाथ पर रखे गए सामान को हटाया जा रहा था। नगर परिषद के सफाई एवं स्वच्छता प्रभारी नीतीश कुमार, वीरेंद्र कुमार, सूरज कुमार, विजय कुमार सहित दर्जनों कर्मी अभियान में शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला जवानों समेत एक दर्जन से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभियान की जानकारी मिलते ही कई दुकानदारों ने टीम के पहुंचने से पहले ही फुटपाथ से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। हालांकि, टीम के आगे बढ़ते ही कुछ जगहों पर दोबारा सामान रखकर फुटपाथ को घेरने की शिकायत भी सामने आई। कई दुकानदारों ने फुटपाथ पर बक्सा, ठेला और अन्य सामान रखकर आवागमन बाधित कर रखा था। नगर परिषद कर्मियों द्वारा बार-बार सामान हटाने की हिदायत देने के बावजूद कई स्थानों पर फुटपाथ पूरी तरह खाली नहीं हो सका। अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने नगर परिषद की टीम के समक्ष सामान हटाने की बात कही, लेकिन टीम के आगे बढ़ने के बाद दोबारा सामान लगाने की स्थिति भी देखने को मिली। इसे लेकर अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट चेतावनी दी कि फुटपाथ को हर हाल में खाली रखना होगा। दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर सामान जब्त करने समेत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की टीम ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए फुटपाथ को अतिक्रमणमुक्त रखना जरूरी है। अधिकारियों ने दुकानदारों से स्वयं आगे बढ़कर फुटपाथ खाली रखने और अभियान में सहयोग करने की अपील की।

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