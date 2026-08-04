Bhagalpur News: निर्माणाधीन हॉस्टल में स्मैकरों का राज
Bhagalpur News: फोटो है : भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के पीजी पुरुष हॉस्टल तीन के समीप
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के पीजी पुरुष हॉस्टल तीन के समीप निर्माणधीन हॉस्टल में स्मैकरों का राज अधिकारियों की टीम ने सोमवार को देखा। हॉस्टल में नशेड़ियों के अड्डेबाजी की शिकायत विवि को मिली थी, इसी कारण प्रॉक्टर डॉ. मुकेश कुमार सिंह सहित अन्य लोग वहां पहुंचे थे। इस दौरान निचले तल पर तीन लड़के नशा करते पकड़े गए, वे लोग अधिकारियों को देखते ही भाग निकले। वहां हर कमरों में माचिस के डब्बे, शराब पी हुई ग्लास, प्लास्टिक की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हुई थीं। हॉस्टल का रास्ता दो ओर से खुला हुआ है।दिलचस्प बात है कि हॉस्टल के मुख्य द्वार पर ग्रिल में ताला लगा हुआ है।
आगे से कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है, इस कारण हॉस्टल तीन के पिछले रास्ते से अधिकारी पहुंचे। इस दौरान प्रॉक्टर ने विवि इंजीनियर से कहा कि वे हॉस्टल के रास्ते को बंद करा दें, ताकि अंदर किसी का प्रवेश ना हो सके। प्रॉक्टर ने हॉस्टल संख्या चार के पीछे अवैध निर्माण को देखा, वहां परिसर की घेराबंदी पर चर्चा हुई। प्रॉक्टर ने कहा कि वरीय अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें