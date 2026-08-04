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Bhagalpur News: निर्माणाधीन हॉस्टल में स्मैकरों का राज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: फोटो है : भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के पीजी पुरुष हॉस्टल तीन के समीप

Bhagalpur News: निर्माणाधीन हॉस्टल में स्मैकरों का राज

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के पीजी पुरुष हॉस्टल तीन के समीप निर्माणधीन हॉस्टल में स्मैकरों का राज अधिकारियों की टीम ने सोमवार को देखा। हॉस्टल में नशेड़ियों के अड्डेबाजी की शिकायत विवि को मिली थी, इसी कारण प्रॉक्टर डॉ. मुकेश कुमार सिंह सहित अन्य लोग वहां पहुंचे थे। इस दौरान निचले तल पर तीन लड़के नशा करते पकड़े गए, वे लोग अधिकारियों को देखते ही भाग निकले। वहां हर कमरों में माचिस के डब्बे, शराब पी हुई ग्लास, प्लास्टिक की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हुई थीं। हॉस्टल का रास्ता दो ओर से खुला हुआ है।दिलचस्प बात है कि हॉस्टल के मुख्य द्वार पर ग्रिल में ताला लगा हुआ है।

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आगे से कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है, इस कारण हॉस्टल तीन के पिछले रास्ते से अधिकारी पहुंचे। इस दौरान प्रॉक्टर ने विवि इंजीनियर से कहा कि वे हॉस्टल के रास्ते को बंद करा दें, ताकि अंदर किसी का प्रवेश ना हो सके। प्रॉक्टर ने हॉस्टल संख्या चार के पीछे अवैध निर्माण को देखा, वहां परिसर की घेराबंदी पर चर्चा हुई। प्रॉक्टर ने कहा कि वरीय अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

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