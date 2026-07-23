Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: किशनगंज : महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा अर्थदंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाता व्यवहार न्यायालय, किशनगंज के विशेष

Bhagalpur News: किशनगंज : महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा अर्थदंड

Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाताव्यवहार न्यायालय, किशनगंज के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपचंद पांडेय की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मनीष कुमार साहा के अनुसार, गुरुवार को वाद संख्या 26/2019 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद साकिर निवासी डीमहार, थाना गलगलिया को भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया।अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके अलावा आरोपी को 15 हजार रुपये सरकार को मुआवजे के रूप में जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Crime News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।