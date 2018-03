भागलपुर हिंसा: केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत की जमानत याचिका खारिज

बिहार के भागलपुर में जुलूस के दौरान दो समुदायों में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शनिवार को अरिजीत समेत 9 आरोपियों की अग्रिम जमानत पर हो रही सुनवाई को खारिज कर दिया।



#UPDATE Court rejected the bail plea of Union Minister Ashwini Choubey's son Arijit Shashwat in Bhagalpur communal violence case #Bihar https://t.co/u16PsbQ5Ry