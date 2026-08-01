Bhagalpur News: अररिया: पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, पति-पत्नी जख्मी
Bhagalpur News: अररिया के माधोपाड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें पति-पत्नी गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। घायल दंपति का नाम वारिस और सालिया बताया गया है।
Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र कुमार मल्लिक की रिपोर्ट अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत माधोपाड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में पति-पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में दोनों जख्मी पति-पत्नी का इलाज किया जा रहा है। जख्मी पति-पत्नी वारिस और सालिया बताया जा रहा है।
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