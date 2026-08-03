Bhagalpur News: अररिया: ई रिशा की ठोकर से बाइक सवार पति-पत्नी घायल
Bhagalpur News: कुर्साकांटा में बलचंदा के निकट एक ई-ऑटो ने बाइक सवार पति-पत्नी को ठोकर मार दिया, जिससे पति की एक हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और पत्नी को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें पीएचसी कुर्साकांटा पहुँचाया, जहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अररिया भेज दिया।
Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र की रिपोर्ट कुर्साकांटा। कुर्साकांटा सुंदरी मुख्य सड़क में बलचंदा के निकट ई ऑटो के ठोकर से एक बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गये। बाइक चालक की एक हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया है। जबकि उनकी पत्नी को चोटें आई है। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को पीएचसी कुर्साकांटा लाया गया। यहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अररिया भेज दिया गया है। बाइक चालक बलित नारायण झा जोकीहाट के जहानपुर का रहने वाला बताया जाता है। घटना के बारे में पीड़ित बाइक चालक बलित झा ने बताया कि वे अपने पत्नी के साथ सुंदर नाथ धाम जलाभिषेक करने गए थे।
लौटने के क्रम में ई ऑटो ने ठोकर मार दिया। इस कारण वे बाइक लेकर सड़क पर गिर गए और हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया है।
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