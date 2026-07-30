Bhagalpur News: श्रावणी मेला में 500 का जाली नोट चलाने वाला गिरोह सक्रिय
Bhagalpur News: श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज में जाली नोट चलाने वाला एक युवक पकड़ा गया। स्थानीय दुकानदार और लोगों की सजगता से उसे 500 रुपये का जाली नोट चलाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। युवक के पास 8,500 रुपये के जाली नोट पाए गए हैं। पुलिस सत्यापन कर रही है।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला में जाली नोट चलाने वाला गिरोह सक्रिय होने लगा है। गुरु पूर्णिमा को लेकर बुधवार को पहुंचे कांवरिया की भीड़ में दुकान में 500 का जाली नोट चलाने आए युवक को जागरूक दुकानदार एवं सजग स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ लिया गया। जिससे जाली नोट चलाने में वो कामयाब नहीं हो सका।जानकारों ने बताया की अपर रोड में पकड़ाया युवक 500 के जाली नोट को असली बताकर चलाने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार ने जाली नोट पहचान लिया। पकड़े गए युवक ने उसके पास लगभग साढ़े आठ हजार रुपये की जाली नोट होने की बात बतायी है।
थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि पकड़ाए युवक का नाम पता सत्यापन किया जा रहा है। विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने भी सत्यापन किए जाने की बात बताई।
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