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Bhagalpur News: एसडीपीओ ने घोघा में प्रस्तावित थाना भवन निर्माण स्थल का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खेल मैदान को सुरक्षित रखने का आश्वासन, डाक बंगला परिसर में थाना भवन निर्माण

Bhagalpur News: एसडीपीओ ने घोघा में प्रस्तावित थाना भवन निर्माण स्थल का किया निरीक्षण

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि : घोघा में प्रस्तावित थाना भवन निर्माण को लेकर शनिवार की देर शाम कहलगांव के एसडीपीओ वन एवं टू ने घोघा थाना परिसर पहुंचकर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय संगठन के प्रतिनिधियों और क्षेत्र के युवाओं के साथ बैठक कर थाना भवन निर्माण और नागा बाबा खेल मैदान से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से सुना।

स्थानीय युवाओं की मांगें

बैठक में संगठन के सदस्यों और युवाओं ने मांग रखी कि थाना भवन का निर्माण वर्तमान प्रस्तावित स्थल डाक बंगला परिसर में ही कराया जाए, ताकि क्षेत्र का महत्वपूर्ण नागा बाबा खेल मैदान सुरक्षित रह सके। युवाओं ने कहा कि खेल मैदान में थाना भवन का निर्माण होने से बच्चों एवं युवाओं के खेलकूद की गतिविधियां प्रभावित होंगी।

छात्रों का विरोध

गौरतलब है कि प्रस्तावित थाना भवन को नागा बाबा खेल मैदान में बनाए जाने की चर्चा के बाद पूर्व में छात्रों और युवाओं ने भी इसका विरोध जताया था। छात्रों ने प्रशासन से खेल मैदान को निर्माण से मुक्त रखने तथा थाना भवन के लिए वैकल्पिक स्थल का चयन करने की मांग की थी।

एसडीपीओ का आश्वासन

एसडीपीओ ने बैठक में स्थानीय लोगों की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि नागा बाबा खेल मैदान को सुरक्षित रखते हुए डाक बंगला परिसर में ही थाना भवन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उनके इस आश्वासन के बाद स्थानीय युवाओं और खेल संगठन के प्रतिनिधियों ने संतोष व्यक्त किया।

मौके पर घोघा थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, श्याम यादव, अरविंद यादव, खेल मॉनिटर कुंदन कुमार, लालजी प्रसाद सहित खेल संगठन से जुड़े कई युवा मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में क्या चर्चा हुई?
बैठक में एसडीपीओ ने स्थानीय संगठन के प्रतिनिधियों और क्षेत्र के युवाओं के साथ थाना भवन निर्माण और नागा बाबा खेल मैदान से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की।
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