Bhagalpur News: सहरसा : शहर के वार्ड 36 में विवाह भवन निर्माण की बढ़ी उम्मीद, जल्द निकलेगा टेंडर
Bhagalpur News: सहरसा के बटराहा वार्ड संख्या-36 में विवाह भवन निर्माण की लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी होने की उम्मीद है। नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने बताया कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने में सहूलियत मिलेगी।
Bhagalpur News: सहरसा, हमारे प्रतिनिधि। नगर निगम क्षेत्र के बटराहा वार्ड संख्या-36 स्थित कचरा गृह परिसर में प्रस्तावित विवाह भवन के निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने की उम्मीद जगी है। सहयोग पोर्टल पर दर्ज परिवाद के जवाब में नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने स्पष्ट किया है कि विवाह भवन निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर आयुक्त के इस जवाब के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि उक्त विवाह भवन का निर्माण काफी समय पहले स्वीकृत हो चुका था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।
इस कारण क्षेत्र के लोगों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को विवाह, श्राद्ध, उपनयन, बैठक तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निजी भवनों एवं मैरेज हॉल का खर्च वहन करना सभी परिवारों के लिए संभव नहीं हो पाता। परिवाद में मोहल्लावासियों ने आग्रह किया था कि जनहित एवं वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए विवाह भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उनका कहना था कि यदि यह भवन बन जाता है तो क्षेत्रवासियों को सुलभ एवं कम खर्च में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा मिलेगी और वार्ड 36 की पहचान भी नई दिशा प्राप्त करेगी। नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से आश्वस्त किया है कि निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस बार प्रशासन की पहल धरातल पर उतरेगी और वर्षों से लंबित यह महत्वपूर्ण जनसुविधा परियोजना शीघ्र साकार होगी।
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