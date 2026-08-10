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Bhagalpur News: कांवरियों की सेवा ईश्वर की सेवा के समान : पूर्व विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया, जिसमें कांवरियों को ठंडा जल, फल और पेठा वितरित किया गया। पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने शिविर का नेतृत्व करते हुए कहा कि कांवरियों की सेवा, ईश्वर की सेवा के समान है। इस दौरान कई अन्य कांग्रेसी नेता भी उपस्थित थे।

Bhagalpur News: कांवरियों की सेवा ईश्वर की सेवा के समान : पूर्व विधायक

Bhagalpur News: भागलपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को कचहरी चौक पर एक कांवरिया सेवा शिविर लगाया। जलार्पण करने के लिए विभिन्न शिवालयों में जा रहे कांवरियों को ठंडा जल, फल, पेठा का वितरण कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस शिविर का नेतृत्व पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने किया। पूर्व विधायक ने कहा कि कांवरियों की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि डॉ. अभय आनन्द, बिपिन विहारी यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष सोईन अंसारी, इंटक जिलाध्यक्ष रवि कुमार, अभिषेक किशोर उर्फ राकेश, दीपक बाजोरिया, रणवीर शर्मा, आरती सिंह, ज्योति यादव, बबली, किशोर आदि मौजूद थे।

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