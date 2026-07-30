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Bhagalpur News: दो जख्मी महिलाओं का हुआ इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नारायणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो जख्मी महिलाएँ आईं। किरण देवी (47) और संजू देवी (43) के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों घायल हो गईं। डॉ. कुमार दीपक ने उनका इलाज किया। पसराहा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bhagalpur News: दो जख्मी महिलाओं का हुआ इलाज

Bhagalpur News: नारायणपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में बड़ी पैकांत से आयी दो जख्मी महिलाओं ने अपना इलाज डॉ. कुमार दीपक की देखरेख में कराया। प्रथम पक्ष की बिजेंद्र ठाकुर की पत्नी किरण देवी 47 वर्षीय व द्वितीय पक्ष की टुनटुन ठाकुर की पत्नी संजू देवी 43 वर्षीय के बीच आपसी विवाद में बुधवार को मारपीट हो गई। पसराहा पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

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