Bhagalpur News: श्रावणी मेला को लेकर अकबरनगर बैरियर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bhagalpur News: बैरियर पर दो अफसर और आठ पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात सुल्तानगंज की ओर सिर्फ छोटे
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। श्रावणी मेला के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने अकबरनगर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। कांवरियों की सुविधा, सुरक्षा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारु यातायात बनाए रखने के उद्देश्य से अकबरनगर शिव मंदिर के पास पुलिस बैरियर स्थापित किया गया है। इस बैरियर पर दो अधिकारी एवं आठ पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो दो पालियों में 24 घंटे ड्यूटी कर यातायात व्यवस्था की निगरानी करेंगे। थानाध्यक्ष रामाशीष कुमार ने बताया कि गुरुवार से बैरियर पर पुलिस बल अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज की ओर केवल छोटे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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