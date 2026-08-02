Bhagalpur News: जगदीशपुर अंचल कार्यालय में हुई जन कल्याण सुनवाई
Bhagalpur News: गोराडीह संवाददाता जगदीशपुर अंचल कार्यालय में शनिवार को अंचलाधिकारी सतीश कुमार की अध्यक्षता
Bhagalpur News: गोराडीह संवाददाता जगदीशपुर अंचल कार्यालय में शनिवार को अंचलाधिकारी सतीश कुमार की अध्यक्षता में जन कल्याण सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से भूमि विवाद एवं अन्य राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई की गई।सुनवाई के दौरान कुल 36 फरियादी अपनी-अपनी समस्याएं लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे। अंचलाधिकारी ने एक-एक मामले को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। दो पक्षों से जुड़े विवादित मामलों में दोनों पक्षों की बात सुनकर उन्हें आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह दी गई।कुछ मामलों में एक पक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
ऐसे मामलों के लिए अगली तिथि निर्धारित कर संबंधित पक्षों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आवश्यक सहयोग के लिए जगदीशपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अंचलाधिकारी ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।