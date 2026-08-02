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Bhagalpur News: जगदीशपुर अंचल कार्यालय में हुई जन कल्याण सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोराडीह संवाददाता जगदीशपुर अंचल कार्यालय में शनिवार को अंचलाधिकारी सतीश कुमार की अध्यक्षता

Bhagalpur News: जगदीशपुर अंचल कार्यालय में हुई जन कल्याण सुनवाई

Bhagalpur News: गोराडीह संवाददाता जगदीशपुर अंचल कार्यालय में शनिवार को अंचलाधिकारी सतीश कुमार की अध्यक्षता में जन कल्याण सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से भूमि विवाद एवं अन्य राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई की गई।सुनवाई के दौरान कुल 36 फरियादी अपनी-अपनी समस्याएं लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे। अंचलाधिकारी ने एक-एक मामले को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। दो पक्षों से जुड़े विवादित मामलों में दोनों पक्षों की बात सुनकर उन्हें आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह दी गई।कुछ मामलों में एक पक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

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ऐसे मामलों के लिए अगली तिथि निर्धारित कर संबंधित पक्षों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आवश्यक सहयोग के लिए जगदीशपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अंचलाधिकारी ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।

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