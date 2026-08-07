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Bhagalpur News: पूर्णिया: ऑटो व ई-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग लागू, आठ अगस्त से उल्लंघन पर कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया में प्रशासन ने ऑटो और ई-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग की व्यवस्था लागू की है। सभी मालिकों और चालकों को नियमों के अनुसार वाहनों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे यातायात व्यवस्था को सुचारु रखकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करें।

Bhagalpur News: पूर्णिया: ऑटो व ई-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग लागू, आठ अगस्त से उल्लंघन पर कार्रवाई

Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर में ऑटो एवं ई- रिक्शा के लिए कलर कोडिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रशासन ने सभी ऑटो व ई-रिक्शा वाहन मालिकों एवं चालकों को निर्धारित कलर कोडिंग के अनुरूप ही वाहनों के परिचालन का निर्देश दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी सोनी कुमारी ने बताया कि परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 08 अगस्त से निर्धारित मार्ग एवं परिचालन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों एवं चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित कलर कोडिंग एवं मार्ग का चयन कर उसी के अनुरूप वाहनों का परिचालन करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और आम लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

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