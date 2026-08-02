Bhagalpur News: बिहार के पुलिस केंद्रों में बंद होगी ‘दीदी की रसोई’

Bhagalpur News: हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव एक भी पुलिस लाइन में नहीं मिला पर्याप्त संसाधन लगातार घाटे

Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। सूबे के पुलिस मुख्यालय, प्रशिक्षण अकादमी, पुलिसलाइन और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में पुलिसकर्मियों और कैडेटों को स्वादिष्ट व घर जैसा खाना परोसने वाली जीविका दीदी की रसोई की सेवाएं जल्द ही बंद होने जा रही हैं। लगातार हो रहे वित्तीय घाटे, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और समय पर भुगतान न होने से तंग आकर जीविका द्वारा संचालित कंपनी ने इस सेवा को आगे जारी रखने में असमर्थता जताई है। इस संबंध में अन्नपूर्णा जीविका फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, पटना ने गृह विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) को एक औपचारिक पत्र भेजकर पुलिस इकाइयों में संचालित दीदी की रसोई को बंद करने के निर्णय की जानकारी दे दी है। महिला सशक्तीकरण और रोजगार से जुड़ा था प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट की शुरुआत का उद्देश्य दरअसल, गृह विभाग के तहत आने वाले विभिन्न पुलिस संस्थानों में ‘दीदी की रसोई’ की शुरुआत दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी। पहला उद्देश्य पुलिस विभाग से जुड़े जवानों और अधिकारियों को वाजिब दाम पर गुणवत्तापूर्ण और घर जैसा भोजन उपलब्ध कराना था। वहीं, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी आजीविका को मजबूती देना था। योजना यह भी थी कि इस उद्यम को व्यावसायिक रूप से लाभकारी बनाया जाए, ताकि इसका विस्तार पूरे राज्य के अन्य सरकारी संस्थानों में भी किया जा सके।

व्यवस्थाओं की चुनौतियाँ इन तीन बड़ी चुनौतियों के कारण फेल हुई व्यवस्था

विभिन्न स्तरों पर की गयी समीक्षा और विश्लेषण के बाद कंपनी ने स्पष्ट किया है कि गृह विभाग की इकाइयों में रसोई का संचालन करना अब संभव नहीं रह गया है। इसके पीछे तीन मुख्य वजहें बताई गई हैं। पुलिसलाइन और प्रशिक्षण केंद्रों में रसोई के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों की भारी कमी रही। दीदी की रसोई द्वारा दी गई सेवाओं के एवज में बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं किया गया। लंबा बिल बकाया रहने के कारण आर्थिक चक्र टूट गया। कई इकाइयों के पास काम करने के लिए नियमित कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) तक उपलब्ध नहीं थे, जिससे अनिश्चितता बनी रही। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण ज्यादातर दीदी की रसोई इकाइयां भारी घाटे में चली गईं, जिससे उनका संचालन जारी रखना कंपनी के लिए असंभव हो गया।

बकाए का भुगतान संस्था ने गृह विभाग और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि विभिन्न पुलिस इकाइयों के पास लंबित भुगतान की राशि जल्द से जल्द रिलीज की जाए। संस्था का कहना है कि बकाये का भुगतान होते ही तय शर्तों और नियमों के अनुसार रसोई बंद करने की औपचारिक प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली जाएगी। इस फैसले के बाद अब पुलिस महकमे में जवानों के भोजन की व्यवस्था को लेकर नए सिरे से विचार करना होगा। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जीविका दीदियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।

कोट भागलपुर पुलिसलाइन में प्रशिक्षण के बाद जीविका दीदी की रसोई को बंद कर दिया गया है। राज्य में गृह विभाग अंतर्गत पुलिसलाइन में संचालित जीविका दीदी की रसोई की सेवाओं को बंद करने को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पटना को पत्र मिला है।

-सुनिर्मल गैरेन, डीपीएम, जीविका, भागलपुर।