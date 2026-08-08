Bhagalpur News: अररिया: सुरक्षित शनिवार में बच्चों को स्वच्छता और शुद्ध पेयजल का पढ़ाया पाठ

Bhagalpur News: फारबिसगंज से अंजनी गौतम की रिपोर्ट प्रखंड के तिरसकुंड पंचायत अंतर्गत समौल संकुलाधीन प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला, मधुरा में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शनिवार को सुरक्षित शनिवार एवं बैगलेस दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं को स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल के महत्व तथा दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं। कार्यक्रम में इस शनिवार की मुख्य गतिविधि ‘पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे एवं इसके उपाय’ विषय पर केंद्रित रही। फोकल शिक्षक निगम कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है।

दूषित पानी पीने से दस्त, डायरिया सहित कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। खासकर बरसात के मौसम में पानी के दूषित होने की आशंका अधिक रहती है, इसलिए पेयजल की शुद्धता को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने बच्चों को बताया कि बरसात के दिनों में पीने के पानी को अच्छी तरह उबालकर, छानकर अथवा आवश्यकता के अनुसार क्लोरीन या फिटकरी का प्रयोग करने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को आसपास के जलस्रोतों को साफ रखने तथा पानी को खुले में दूषित होने से बचाने की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में भी बताया गया। बच्चों को साबुन से हाथ धोने की सही प्रक्रिया समझाई गई। उन्हें बताया गया कि भोजन करने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि नियमित रूप से हाथ धोने की आदत कई संक्रामक बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अवसर पर प्रधान शिक्षक मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है। उन्होंने बच्चों से स्वच्छता के संदेश को अपने घर और आसपास के लोगों तक पहुंचाने की अपील की। शिक्षक रंजीत कुमार मंडल, पूर्व प्रधानाध्यापक कुमार राजीव रंजन,आंगनबाड़ी सेविका मीना टुड्डू एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि शैला सोरेन ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षित पेयजल के प्रति सजग रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान दिवस ज्ञान के तहत बच्चों को भारत छोड़ो आंदोलन एवं अगस्त क्रांति दिवस के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख घटनाक्रमों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से भी अवगत कराया गया।