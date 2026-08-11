Bhagalpur News: 10वें दिन समाप्त हुई सफाई मजदूरों की हड़ताल
Bhagalpur News: कहलगांव नगर पंचायत के सफाई मजदूरों की दस दिनों की हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई। हड़ताल के बाद, मजदूर सफाई कार्य में लौट आए। नगर पंचायत प्रशासन ने मजदूरों की मांगों पर सहमति जताई और हड़ताल के दौरान की मजदूरी का 50 प्रतिशत इस माह भुगतान करने का आश्वासन दिया।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। कहलगांव नपं के सफाई मजदूरों की दस दिनों से जारी हड़ताल सोमवार को नगर पंचायत प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गई। हड़ताल समाप्त होने के बाद मजदूर सफाई कार्य में जुट गए। वार्ता में नपं अध्यक्ष संजीव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी जुल्फिकार अली प्यामी, स्वच्छता पदाधिकारी राहुल कुमार तथा हड़ताली सफाई मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मजदूरों की अधिकांश मांगों पर सहमति बनी। विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार मजदूरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। वार्ता के दौरान हड़ताल अवधि की मजदूरी का 50 प्रतिशत इसी माह भुगतान किए जाने की बात कही गई।
नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि सफाई मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर काम शुरू कर दिया है।इधर, दस दिनों तक सफाई कार्य बाधित रहने के कारण नगर के विभिन्न हिस्सों में कूड़े-कचरे का अंबार लगा हुआ है। मजदूरों के काम पर लौटने के बाद अब नगर पंचायत के सामने जगह-जगह जमा कचरे को हटाकर शहर की सफाई व्यवस्था को सामान्य करने की चुनौती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें