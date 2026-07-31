Bhagalpur News: मरीज में चिकनपॉक्स के लक्षण, लोगों से सतर्क रहने की अपील
Bhagalpur News: बिहपुर के सोनवर्षा पंचायत में एक मरीज में चिकनपॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, जिससे स्थानीय सतर्कता बढ़ गई है। मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा मिल रही है। डॉक्टर ने संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए 7-8 दिनों तक आइसोलेशन में रखने की सलाह दी है।
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड की सोनवर्षा पंचायत के वार्ड संख्या एक के एक मरीज में चिकनपॉक्स के लक्षण मिले हैं। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर सतर्कता बढ़ गई है। मरीज बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दवा लेकर उपचारित है। सीएचसी प्रभारी डॉ. मुरारी पोद्दार ने बताया कि चिकनपॉक्स संक्रामक वायरल बीमारी है, जो संपर्क तथा खांसी-छींक से फैल सकती है। उन्होंने कहा कि मरीज को सात से आठ दिनों तक आइसोलेट रखना जरूरी है, क्योंकि फफोलों की पपड़ी से संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। अस्पताल में आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं और फिलहाल किसी बड़े प्रकोप की सूचना नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने तथा लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की।
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