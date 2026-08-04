Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: चेहल्लुम के जुलूस में शामिल हुए लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर में चेहल्लुम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा एक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस मौजूद थी।

Bhagalpur News: चेहल्लुम के जुलूस में शामिल हुए लोग

Bhagalpur News: भागलपुर। चेहल्लुम पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के प्रमुख स्थलों से गुजर रही है। जुलूस के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस वाले भी हैं।

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: चेहल्लुम पर्व आज, जिला प्रशासन अलर्ट
ये भी पढ़ें:Mirzapur News: चेहल्लुम के पूर्व कर्बला के शहीदों की याद निकाला गया जुलूस
ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: चेहल्लुम पर शहर में सुरक्षा सख्त, डीजे व हथियार प्रदर्शन पर रोक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।