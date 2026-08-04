Bhagalpur News: चेहल्लुम के जुलूस में शामिल हुए लोग
Bhagalpur News: भागलपुर में चेहल्लुम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा एक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस मौजूद थी।
Bhagalpur News: भागलपुर। चेहल्लुम पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के प्रमुख स्थलों से गुजर रही है। जुलूस के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस वाले भी हैं।
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