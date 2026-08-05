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Bhagalpur News: पीरपैंती में चेहलुम की तैयारी जोरों पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर चेहलुम की तैयारी जोर-शोर से

Bhagalpur News: पीरपैंती में चेहलुम की तैयारी जोरों पर

Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर चेहल्लुम की तैयारी जोरशोर से की जा रही है। विशेषकर पीरपैंती बाजार के चार इमामबाड़ों पर बुधवार की शाम निशान बैठाया जाएगा और नियाज-फातिहा की जाएगी। वहीं, एक नंबर इमामबाड़ा पर छोटा ताजिया बैठाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। उक्त जानकारी नवनियुक्त मुजावर तस्लीम ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार की सुबह एक नंबर इमामबाड़ा से जुलूस निकलेगा, जो करतब दिखाते हुए वापस वहीं लौटेगा। दोपहर में पुनः अखाड़ा जुलूस निकलेगा और विभिन्न जगहों पर खेल-करतब प्रदर्शित करता हुआ कर्बला पहुंचेगा, जहां शाम को पहलाम किया जाएगा।

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