Bhagalpur News: पीरपैंती में चेहलुम की तैयारी जोरों पर
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर चेहलुम की तैयारी जोर-शोर से
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर चेहल्लुम की तैयारी जोरशोर से की जा रही है। विशेषकर पीरपैंती बाजार के चार इमामबाड़ों पर बुधवार की शाम निशान बैठाया जाएगा और नियाज-फातिहा की जाएगी। वहीं, एक नंबर इमामबाड़ा पर छोटा ताजिया बैठाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। उक्त जानकारी नवनियुक्त मुजावर तस्लीम ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार की सुबह एक नंबर इमामबाड़ा से जुलूस निकलेगा, जो करतब दिखाते हुए वापस वहीं लौटेगा। दोपहर में पुनः अखाड़ा जुलूस निकलेगा और विभिन्न जगहों पर खेल-करतब प्रदर्शित करता हुआ कर्बला पहुंचेगा, जहां शाम को पहलाम किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें