Bhagalpur News: खगड़िया : चौथम प्रखंड में नए एमओ आनंद गौतमी ने संभाला पदभार, नए राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान किया

Bhagalpur News: खगड़िया : चौथम प्रखंड में नए एमओ आनंद गौतमी ने संभाला पदभार, नए राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान किया
Bhagalpur News: रवि शंकर कुमार की रिपोर्ट : चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम प्रखंड में नए प्रखंड
Bhagalpur News: रवि शंकर कुमार की रिपोर्ट : चौथम। एक प्रतिनिधिचौथम प्रखंड में नए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आनंद गौतमी ने गुरुवार की दोपहर करीब एक बजे पदभार ग्रहण किया। योगदान के बाद उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार नए राशन कार्ड बनाने एवं पात्र लाभुकों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा किआगामी 26 जुलाई को आयोजित होने वाले पंचायत दिवस के अवसर पर चौथम प्रखंड में 850 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी पंचायतों में संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र परिवारों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
एमओ आनंद गौतमी ने लोगों से अपील की कि जिन पात्र परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना है या जिनके परिवार के पात्र सदस्यों का नाम नहीं जुड़ा है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित शिविरों में पहुंचकर आवेदन करें। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है।
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