Bhagalpur News: चोरी के मोबाइल के साथ आरोपी गिरफ्तार
Bhagalpur News: शाहकुंड के सजौर थाना क्षेत्र के चाड़ा गांव में बुधवार को एक घर में चोरी हुई। चंपा देवी ने अपने ननिहाल में रह रहे अभिषेक उर्फ मल्लो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किया गया मोबाइल बरामद किया।
Bhagalpur News: शाहकुंड। सजौर थाना क्षेत्र के चाड़ा गांव में एक घर में चोरी की घटना घटी थी। यह घटना बुधवार को हुई थी। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि इस मामले को लेकर चंपा देवी द्वारा उसी गांव में ननिहाल में रह रहे अभिषेक उर्फ मल्लो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में चोरी किए गए मोबाइल के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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