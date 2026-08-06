Bhagalpur News: शाहकुंड में जनगणना के क्षेत्रीय कर्मियों की बैठक
Bhagalpur News: शाहकुंड में स्थानीय प्रखंड मुख्यालय पर बुधवार को जनगणना के क्षेत्रीय कर्मियों की बैठक हुई। बीडीओ राजीव रंजन ने बताया कि बैठक में आंकड़ा संग्रह से संबंधित निर्देश दिए गए। क्षेत्रीय कर्मियों को अपने-अपने क्षेत्र से आंकड़ा संग्रह कर पोर्टल पर अपलोड करना है।
Bhagalpur News: शाहकुंड। स्थानीय प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को जनगणना के क्षेत्रीय कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बीडीओ राजीव रंजन ने कहा कि इस बैठक में आंकड़ा संग्रह से संबंधित निर्देश दिया गया। यह आंकड़ा क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संग्रह कर पोर्टल पर अपलोड करना है।
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