Bhagalpur News: बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित
Bhagalpur News: पीरपैंती में स्वामी विवेकानंद सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. रतन मंडल ने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। कार्यक्रम में 200 छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। छात्रों ने विवेकानंद के आदर्शों पर चर्चा की।
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के शेरमारी स्थित एक विवाह भवन में स्वामी विवेकानंद सम्मान समारोह सह छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसका संयोजन स्थानीय युवा छात्र शिवसागर ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिहार सरकार राज्य नागरिक परिषद आयोग के महासचिव प्रो. डॉ. रतन मंडल, विधायक मुरारी पासवान, जदयू जिलाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, ऋषिकेश सिंह, हरेराम शर्मा आदि ने किया। प्रो. डॉ. रतन मंडल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। यदि युवा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तो वे केवल अपने भविष्य का निर्माण ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कार्यक्रम छात्र संवाद में रुचि कुमारी, श्रेया कुमारी, काजल आदि ने भी स्वामी विवेकांनद की जीवन चरित्र एवं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा की। कार्यक्रम में अतिथियों ने 200 छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया।
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