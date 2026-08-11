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Bhagalpur News: शिवालयों में हुआ बाबा का भव्य शृंगार पूजन व आरती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: 111 लीटर गंगाजल से हुआ बाबा बूढ़ानाथ का अभिषेक शिव शक्ति मंदिरों में एक लाख

Bhagalpur News: शिवालयों में हुआ बाबा का भव्य शृंगार पूजन व आरती

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर के प्रमुख शिवालयों के साथ कोतवाली चौक कुपेश्वरनाथ मंदिर, गोशाला के गोपेश्वरनाथ मंदिर, हनुमान घाट के गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर, खीरनी घाट के बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर, सिकंदरपुर के दिनेश्वरधाम मंदिर, शिवपुरी के संतेश्वरनाथ महादेव मंदिर समेत छोटे-बड़े सभी शिवालयों में भगवान शिव का विशेष शृंगार, पूजा-अर्चना और आरती की गई। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में महंत शिवनारायण गिरि के मार्गदर्शन में मुख्य पुजारी पंडित अभिषेक पांडेय ने वैदिक विधि-विधान से बाबा का विशेष शृंगार किया। मंदिर के प्रबंधक वाल्मीकि सिंह ने बताया कि दूसरी सोमवारी पर करीब 30 हजार श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। सुबह शाम में मंदिर की सफाई के बाद बाबा का 111 लीटर गंगाजल से अभिषेक कर शृंगार पूजा की गई। मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन हुआ।

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शिव शक्ति मंदिर में आयोजन

वहीं, शिव शक्ति मंदिर शाम 4:30 बजे रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद शाम सात बजे से आरती-पूजन और प्रसाद वितरण हुआ। मंदिर के महंत अरुण बाबा और सेवक दिनेश मंडल ने बताया कि बाबा का शृंगार एक लाख बेलपत्र, कमल फूल और पंचामृत समेत विभिन्न पूजन सामग्री से किया गया।

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गुलाब के फूलों से हुआ बाबा का शृंगार

बाबा भूतनाथ मंदिर में बाबा का गुलाब के फूलों से शृंगार किया गया। मंदिर के सेवक डॉ. तिरुपतिनाथ यादव ने बताया कि फूल कोलकाता से मंगाए गए थे। दिनभर जलाभिषेक के बाद शाम में शृंगार पूजा किया गया। साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शिव भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे।

सामान्य प्रश्न

दूसरी सोमवारी पर कितने श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की?
करीब 30 हजार श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की।
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