Bhagalpur News: शिवालयों में हुआ बाबा का भव्य शृंगार पूजन व आरती

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर के प्रमुख शिवालयों के साथ कोतवाली चौक कुपेश्वरनाथ मंदिर, गोशाला के गोपेश्वरनाथ मंदिर, हनुमान घाट के गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर, खीरनी घाट के बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर, सिकंदरपुर के दिनेश्वरधाम मंदिर, शिवपुरी के संतेश्वरनाथ महादेव मंदिर समेत छोटे-बड़े सभी शिवालयों में भगवान शिव का विशेष शृंगार, पूजा-अर्चना और आरती की गई। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में महंत शिवनारायण गिरि के मार्गदर्शन में मुख्य पुजारी पंडित अभिषेक पांडेय ने वैदिक विधि-विधान से बाबा का विशेष शृंगार किया। मंदिर के प्रबंधक वाल्मीकि सिंह ने बताया कि दूसरी सोमवारी पर करीब 30 हजार श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। सुबह शाम में मंदिर की सफाई के बाद बाबा का 111 लीटर गंगाजल से अभिषेक कर शृंगार पूजा की गई। मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन हुआ।