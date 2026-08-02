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Bhagalpur News: किशनगंज: सावन की पहली सोमवार आज, सज गया है शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सावन का पवित्र माह प्रारंभ हो गया है और इसकी पहली सोमवारी को लेकर शहर में बाजारों में चहल पहल दिखी। शहर के सभी शिव मंदिरों को फूल माला से सजाया गया है। श्रद्धालु पूजन सामग्री एवं फल फूल की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में श्रावणी मेला का आज विधिवत उद्घाटन होगा।

Bhagalpur News: किशनगंज: सावन की पहली सोमवार आज, सज गया है शिवालय

Bhagalpur News: किशनगंज से राकेश कुमार की रिपोर्ट सावन का पवित्र माह प्रारंभ हो गया है और सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाजारों में चहल पहल दिखी। शहर के सभी शिव मंदिरों को फूल माला से आकर्षक रूप से सजाया गया है। इसके पहले कई दिनों से मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य जारी था। रविवार को तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर सावन को लेकर पूजन सामग्री एवं फल फूल की व्यवस्था करने में श्रद्धालु जुटे हुए थे। शहर के प्रसिद्ध धर्मशाला शिव मंदिर, भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर, मनोरंजन क्लब शिव मंदिर, शिव शक्ति धाम दुर्गा मंदिर, रमजान पुल शिव मंदिर, डे मार्केट, पश्चिम पाली, उत्तरपाली, सुभाषपल्ली, लाइन, रूईधासा, माल गोदाम शिव मंदिर, खगड़ा, तेघरिया, मोतीबाग, ढ़ेकसरा, टेउसा, मेडिकल कालेज रोड, महाकाल मंदिर रूईधासा आदि शिव मंदिरों को सजाया गया है। वही सावन की पहली सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं एवं भक्तों में गजब का उत्साह दिखा。

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भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में श्रावणी मेला का उदघाटन आज

भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में कांवड़िया सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन आज 3 जुलाई को होगा। । समिति के लोगों ने बताया कि

सावन के पावन महीने में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़िया सेवा समिति द्वारा श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिसमें साफ सफाई से लेकर अच्छी व्यवस्था श्रद्धालुओं को दी जाएगी। श्रावणी मेला में जिले के विभिन्न इलाके से लोग बाबा भूतनाथ पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। शहर से 15 किलोमीटर दूर ओदरा घाट स्थित डोंट नदी से जल भरकर श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए भूतनाथ मंदिर पहुंचते हैं और बाबा भूतनाथ पर जलाभिषेक करते हैं।

FAQs

सावन की पहली सोमवारी पर बाजार में क्या गतिविधियाँ थीं?
सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाजारों में चहल पहल दिखी।
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