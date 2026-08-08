Bhagalpur News: अररिया: संत रविदास जयंती पर कलश वंदन कार्यक्रम आयोजित, सामाजिक समरसता का लिया संकल्प

Bhagalpur News: अररिया से चन्दन कुमार लालू की रिपोर्ट संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश से प्राप्त कलश वंदन यात्रा के शुभ अवसर पर शिवपुरी वार्ड नंबर 09 स्थित संत रविदास आश्रम में प्रदेश द्वारा प्राप्त कलश पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम श्रद्धा एवं उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष संजय कुमार अकेला ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि एवं उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी के कलश पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया।

इस अवसर पर मंदिर के पुजारी मुसहरु दास, कृष्ण चंद्र दास एवं देव नारायण राम, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष गंगा ऋषिदेव, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सुराणा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नवीन कुमार यादव, जिला मीडिया प्रभारी सुमित कुमार सुमन, जिला मंत्री कनकलता झा एवं सुष्मिता ठाकुर, जिला कार्यालय मंत्री नीरज कुमार, पूनम यादव, नगर महामंत्री संजीव कुमार पासवान, विजेंद्र दास सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने कहा कि संत रविदास जी का जीवन और उनके विचार समाज को समानता, भाईचारा, सामाजिक न्याय एवं समरसता का संदेश देते हैं। उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज में आपसी सद्भाव और एकता को मजबूत करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में बदल गया। उपस्थित श्रद्धालुओं एवं कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ “संत रविदास अमर रहें, संत रविदास अमर रहें” के नारे लगाए, जिससे पूरा मंदिर परिसर नारों से गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने संत रविदास जी के आदर्शों पर चलने तथा समाज में सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया।