Bhagalpur News: लखीसराय: रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर विद्यालय में राष्ट्रगान प्रतियोगिता, छात्रों ने दी श्रद्धांजलि

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट बड़हिया, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोला दरियापुर में शुक्रवार को गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 85वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। विद्यालय की बाल संसद के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बाल संसद की समन्वयक शिक्षिका आरती बी मिश्रा के निर्देशन में राष्ट्रगान गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान शिक्षक पीयूष कुमार झा ने कहा कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम साहित्यकार थे।