Bhagalpur News: लखीसराय: रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर विद्यालय में राष्ट्रगान प्रतियोगिता, छात्रों ने दी श्रद्धांजलि
Bhagalpur News: लखीसराय के लक्ष्मीपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोला में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 85वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। बाल संसद ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। प्रधान शिक्षक पीयूष कुमार झा ने टैगोर के योगदान पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट बड़हिया, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोला दरियापुर में शुक्रवार को गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 85वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। विद्यालय की बाल संसद के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बाल संसद की समन्वयक शिक्षिका आरती बी मिश्रा के निर्देशन में राष्ट्रगान गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान शिक्षक पीयूष कुमार झा ने कहा कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम साहित्यकार थे।
उन्होंने बताया कि टैगोर द्वारा रचित जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जबकि उनकी ही रचना आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से गुरुदेव के जीवन और साहित्य से प्रेरणा लेकर ज्ञान एवं संस्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षिका शशि कुमारी, मुन्नी कुमारी, अनिमा कुमारी झा, प्रियंका कुमारी सहित विद्यालय की बाल संसद के सभी सदस्य उपस्थित थे। अंत में सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन कर कार्यक्रम का समापन किया।
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