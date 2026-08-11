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Bhagalpur News: लायंस क्लब सिल्क सिटी ने मनाया हरियाली तीज उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में लायंस क्लब ऑफ भागलपुर सिल्क सिटी द्वारा हिंदुस्तान क्लब में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में क्लब के महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने भाग लिया। मनोरंजन के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। क्लब के अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

Bhagalpur News: लायंस क्लब सिल्क सिटी ने मनाया हरियाली तीज उत्सव

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर सिल्क सिटी की ओर से हिंदुस्तान क्लब में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष पंकज जालान, सचिव शरद दूगड़ और कोषाध्यक्ष प्रिया दारुका समेत क्लब के सदस्य परिवार के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन व संयोजन संजीता शाह और श्वेता अग्रवाल ने किया।

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