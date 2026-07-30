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Bhagalpur News: छात्राओं ने श्रद्धापूर्वक मनाया गुरु पर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोराडीह में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मध्य विद्यालय जगदीशपुर में गुरु पर्व धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने शिक्षिका की पूजा की और वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए गुरु वंदना की। प्रधानाध्यापक ने छात्रों को प्रेरित करते हुए बताया कि शिक्षक उनके भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Bhagalpur News: छात्राओं ने श्रद्धापूर्वक मनाया गुरु पर्व

Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मध्य विद्यालय जगदीशपुर में श्रद्धापूर्वक व धूमधाम से गुरू पर्व मनाया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चे सुबह में शिक्षिका की पूजा करते हुए दिन की शुरुआत किए। वहीं मध्य विद्यालय जगदीशपुर में अनन्या और ऋषि ने चेतना सत्र में गुरू वंदना से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चन्द्र मिश्र ने कहा कि आप सभी पेंसिल हो और माता-पिता तथा शिक्षक रबर और कटर है। आप भविष्य रुपी कागज पर जब कुछ गलत लिखते हो तो शिक्षक रबर की तरह उसे मिटाते हुए तुम्हें सही करने का अवसर प्रदान करते हैं।

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