Bhagalpur News: शारदा संगीत सदन में संगीतमय हुआ गुरु पूजन उत्सव
Bhagalpur News: भागलपुर के शारदा संगीत सदन में बुधवार की शाम गुरु पूजन उत्सव मनाया गया। इसका संचालन पंडित शंकर मिश्र नाहर और प्राचार्य शर्मिला नाहर ने किया। कार्यक्रम में छात्रों ने गायन, वादन और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। इस दौरान कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के टॉउन हॉल के पास स्थित शारदा संगीत सदन में बुधवार की शाम गुरु पूजन उत्सव मनाया गया। संचालन संगीत सदन के निर्देशक पंडित शंकर मिश्र नाहर और प्राचार्य शर्मिला नाहर ने किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने गायन, वादन और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। मौके पर अनंत कृष्ण दास, विवेक कश्यप, अभय घोष (सोनू), दीपक वर्मा, संजीत कुमार, गौरव सर्राफ आदि मौजूद रहे।
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