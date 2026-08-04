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Bhagalpur News: प्रशांत किशोर की जीत पर कहलगांव में जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव में बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रखंड अध्यक्ष निरंजन पटेल के नेतृत्व में स्टेशन चौक पर आतिशबाजी, मिठाइयां बांटी गईं, और लोग अबीर-गुलाल से खुशियों का इजहार करते दिखाई दिए। यह जीत विकास और नई राजनीति के लिए जनादेश मानी जा रही है।

Bhagalpur News: प्रशांत किशोर की जीत पर कहलगांव में जश्न

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर सोमवार को कहलगांव में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रखंड अध्यक्ष निरंजन पटेल के नेतृत्व में स्टेशन चौक पर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गईं और अबीर-गुलाल लगाकर खुशी जताई गई। जिला मुख्य प्रवक्ता रीतेश सिंह ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि यह विकास और नई राजनीति के पक्ष में मिला जनादेश है। इस मौके पर धर्मेश कुमार, विनयनाथ चौधरी, रजी अली, बासुदेव दास, कुणाल साह, राजीव सिन्हा, अभिमन्यु सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

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