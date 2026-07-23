Bhagalpur News: अररिया : जयंती पर याद किये गए दो महान विभूति आजाद व तिलक

Bhagalpur News: फारबिसगंज में पं. रामदेनी तिवारी द्विजदेनी क्लब द्वारा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल साहित्यकार हेमंत यादव ने की और वक्ताओं ने इन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और उनके योगदान पर चर्चा की।

Bhagalpur News: फारबिसगंज, अररिया से अंजनी गौतम फारबिसगंज, एक संवाददाता। स्थानीय प्रोफेसर कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी परिसर में गुरुवार को पं. रामदेनी तिवारी द्विजदेनी क्लब के तत्वावधान में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती संयुक्त रूप से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल साहित्यकार हेमंत यादव ने की। समारोह का शुभारंभ दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ।

चंद्रशेखर आजाद पर चर्चा इस अवसर पर पूर्व प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रसाद मंडल, प्रधानाध्यापक दिवाकर कुमार, संस्थापक विनोद कुमार तिवारी तथा सुनील दास ने चंद्रशेखर आजाद के जीवन, संघर्ष और बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि आजाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उन्होंने काकोरी कांड, सॉन्डर्स वध तथा असेंबली बम कांड जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से वीरतापूर्वक मुकाबला किया और जीवित गिरफ्तार न होने की अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर विचार इसके बाद पूर्व प्राचार्य हरिशंकर झा, क्लब के उपाध्यक्ष अरविन्द ठाकुर, शिक्षक नागेंद्र शुक्ला तथा अध्यक्ष हेमंत यादव ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और नई चेतना प्रदान की। उनका अमर उद्घोष 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा'-आज भी देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की भावना का संचार करता है। उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, पत्रकारिता और राष्ट्र जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध कृति 'गीता रहस्य' भारतीय चिंतन की अमूल्य धरोहर मानी जाती है।

समारोह का संक्षेप वक्ताओं ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक का जीवन देशभक्ति, त्याग, साहस और राष्ट्रसेवा का अनुपम उदाहरण है। वर्तमान पीढी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में दोनों महान विभूतियों के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया।

इस अवसर पर शिव नारायण चौधरी, राम प्रसाद सिंह, मनीष राज सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।