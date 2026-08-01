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Bhagalpur News: प्रेमचंद के साहित्यिक आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत : डॉ. आनंद सौमित्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूस की रात, नमक का दारोगा एवं कफन सहित अन्य रचनाओं पर चर्चा प्रेमचंद

Bhagalpur News: प्रेमचंद के साहित्यिक आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत : डॉ. आनंद सौमित्र

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। शंकर साह विक्रमशिला महाविद्यालय, कहलगांव में गुरुवार को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार मिश्र ने की। अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक डॉ. आनंद सौमित्र ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों पूस की रात, नमक का दारोगा और कफन सहित अन्य रचनाओं की चर्चा की और उन्हें कालजयी साहित्यकार बताया। हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉ. सितारे हिन्द ने कहा कि वर्तमान समय में मुंशी प्रेमचंद की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। वहीं मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉ. सुरेश बिंद ने कहा कि आज आवश्यकता केवल प्रेमचंद को पढ़ने की नहीं, बल्कि उनके विचारों और मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने की है।

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कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की सेमेस्टर-4 की छात्रा साक्षी कुमारी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन हिंदी विभाग के छठे सेमेस्टर के छात्र प्रवीण कुमार ने किया। इस अवसर पर गणित विभाग के प्राध्यापक डॉ. प्रभात वत्स मौजूद रहे।

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