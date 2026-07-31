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Bhagalpur News: जमुई: प्रेमचंद यथार्थवादी युग के महान शिल्पिकर : प्राचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती पर "प्रेमचंद

Bhagalpur News: जमुई: प्रेमचंद यथार्थवादी युग के महान शिल्पिकर : प्राचार्य

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती पर "प्रेमचंद की जीवनी और उनके विचारों की प्रासंगिकता" विषय पर राजकीय डिग्री महाविद्यालय इस्लामनगर अलीगंज में एक लघु गोष्टी की गई, जिसकी अध्यक्षता हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. गिरधारी लाल लोधी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बतौर बोलते हुए आर. डी. महाविद्यालय अलीगंज के प्राचार्य डॉ. गौरी शंकर पासवान ने प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर कहा कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक थे। क्योंकि उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा और नई पहचान दी है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के यथार्थवादी युग के महान शिल्पकार थे।

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उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का होरी कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज पलता है और कर्ज में ही मर जाता है। वर्तमान भारत में कुछ वर्ष पूर्व किसानों की स्थिति यही थी। आज भी किसान गरीबी,शोषण और कर्ज के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो पाया है। प्राचार्य डॉ. पासवान ने कहा कि प्रेमचंद के विचार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। उन्होंने न्याय नैतिकता समानता और मानवता का जो संदेश दिया है, वह हर युग की आवश्यकता है। उनका साहित्य कालजई और सर्वकालिक है। प्रेमचंद की रचनाएं हमें संवेदनशील, न्यायप्रिय और उतरदाई बनने की प्रेरणा देती है।

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