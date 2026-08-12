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Bhagalpur News: राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली की मनाई 115वीं जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर में राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली की 115वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्या डॉ. ज्योति कुमारी की अध्यक्षता में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में उनके साहित्यिक योगदान और गीतों पर चर्चा की गई। रिमझिम कुमारी के निर्देशन में छात्रों ने 'नेपाली' के गीत प्रस्तुत किए।

Bhagalpur News: राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली की मनाई 115वीं जयंती

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता।  राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली की 115वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को अकबरनगर स्थित इंटर स्कूल खेरैहिया में समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्या डॉ. ज्योति कुमारी ने की। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्रकवि नेपाली को याद किया। प्लस-टू शिक्षक राजीव रंजन एवं हिंदी प्राध्यापक परशुराम दास के संयोजन व संचालन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली के साहित्यिक योगदान, उनकी रचनाओं और गीतों पर चर्चा की गई। इस दौरान नवम वर्ग की छात्रा रिमझिम कुमारी की अगुवाई में छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रकवि ‘नेपाली’ के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी।

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