Bhagalpur News: राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली की मनाई 115वीं जयंती
Bhagalpur News: अकबरनगर में राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली की 115वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्या डॉ. ज्योति कुमारी की अध्यक्षता में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में उनके साहित्यिक योगदान और गीतों पर चर्चा की गई। रिमझिम कुमारी के निर्देशन में छात्रों ने 'नेपाली' के गीत प्रस्तुत किए।
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली की 115वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को अकबरनगर स्थित इंटर स्कूल खेरैहिया में समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्या डॉ. ज्योति कुमारी ने की। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्रकवि नेपाली को याद किया। प्लस-टू शिक्षक राजीव रंजन एवं हिंदी प्राध्यापक परशुराम दास के संयोजन व संचालन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली के साहित्यिक योगदान, उनकी रचनाओं और गीतों पर चर्चा की गई। इस दौरान नवम वर्ग की छात्रा रिमझिम कुमारी की अगुवाई में छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रकवि ‘नेपाली’ के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें