Bhagalpur News: खगड़िया : बीडीओ ने महादलित टोले में आयोजित दो दिवसीय कैंप का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

Bhagalpur News: खगड़िया : बीडीओ ने महादलित टोले में आयोजित दो दिवसीय कैंप का किया निरीक्षण, दिए निर्देश
Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट जिले के सभी महादलित टोले में दो दिवसीय
Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट जिले के सभी महादलित टोले में दो दिवसीय कैंप का शनिवार से आयोजन कर वंचित परिवारों के बच्चों का अभियान के तहत जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। इस आलोक में सभी चिह्नित स्थलों पर विकास मित्र, टोला सेवक, स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति डीएम द्वारा की गई है। मानसी बीडीओ राजीव कुमार द्वारा प्रखंड क्षेत्र के अमनी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर- 3 के पश्चिम मुसहरी में कैंप का निरीक्षण किया गया।
कैंप की जानकारीजहां सभी को सुलभ तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सभी कार्रवाई सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया। निरीक्षण के बाद बीडीओ ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का सर्वप्रथम प्राप्त होने वाले मूल प्रमाण पत्र है। जिस आलोक में अन्य प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं, आदि के आच्छादन हेतु भी जन्म प्रमाण पत्र बनाने आवश्यक होते हैं। सभी को अपना जन्म प्रमाण पत्र अवश्य बनवाने चाहिए。
महादलित टोले में बसे परिवार इन बातों से ज्यादातर अनभिज्ञ होते हैं इस हेतु इन मुहल्ले में कैंप आयोजित कर और लोगों को जागरूक कर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
लोगों की जागरूकता
उपस्थित लोगों से अनुरोध किया गया कि सभी वंचित बच्चों, छात्र छात्राओं का जन्म प्रमाण पत्र कैंप मोड में बनाए जाने हैं।
प्रश्नोत्तरी
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।