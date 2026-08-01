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Bhagalpur News: खगड़िया : बीडीओ ने महादलित टोले में आयोजित दो दिवसीय कैंप का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट जिले के सभी महादलित टोले में दो दिवसीय

Bhagalpur News: खगड़िया : बीडीओ ने महादलित टोले में आयोजित दो दिवसीय कैंप का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट जिले के सभी महादलित टोले में दो दिवसीय कैंप का शनिवार से आयोजन कर वंचित परिवारों के बच्चों का अभियान के तहत जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। इस आलोक में सभी चिह्नित स्थलों पर विकास मित्र, टोला सेवक, स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति डीएम द्वारा की गई है। मानसी बीडीओ राजीव कुमार द्वारा प्रखंड क्षेत्र के अमनी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर- 3 के पश्चिम मुसहरी में कैंप का निरीक्षण किया गया।

कैंप की जानकारी

जहां सभी को सुलभ तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सभी कार्रवाई सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया। निरीक्षण के बाद बीडीओ ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का सर्वप्रथम प्राप्त होने वाले मूल प्रमाण पत्र है। जिस आलोक में अन्य प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं, आदि के आच्छादन हेतु भी जन्म प्रमाण पत्र बनाने आवश्यक होते हैं। सभी को अपना जन्म प्रमाण पत्र अवश्य बनवाने चाहिए。

महादलित टोले में बसे परिवार इन बातों से ज्यादातर अनभिज्ञ होते हैं इस हेतु इन मुहल्ले में कैंप आयोजित कर और लोगों को जागरूक कर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

लोगों की जागरूकता

उपस्थित लोगों से अनुरोध किया गया कि सभी वंचित बच्चों, छात्र छात्राओं का जन्म प्रमाण पत्र कैंप मोड में बनाए जाने हैं।

प्रश्नोत्तरी

कैंप का आयोजन किस तरह किया जा रहा है?
कैंप का आयोजन वंचित परिवारों के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त करने हेतु किया जा रहा है।
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