Bhagalpur News: सहरसा: पामा पंचायत में खेतों की बिजली केबल काट ले गए चोर, बिजली विभाग को साढ़े तीन लाख की क्षति
Bhagalpur News: पतरघट प्रखंड की पामा पंचायत में कृषि एवं घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए लगाए गए एलटी और एचटी केबल की चोरी का मामला सामने आया है। इस चोरी से उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 3.51 लाख रुपये की क्षति हुई है। कनीय अभियंता ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
Bhagalpur News: पतरघट से पुलेन्द्र सिंह की रिपोर्ट पतरघट प्रखंड की पामा पंचायत में कृषि एवं घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए लगाए गए एलटी और एचटी केबल की चोरी का मामला सामने आया है। इस घटना में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को करीब 3.51 लाख रुपये की क्षति हुई है। मामले में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पतरघट के कनीय अभियंता ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध पस्तपार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।कनीय अभियंता स्वराज आनंद ने थाना को दिए आवेदन में बताया कि विगत माह पामा पंचायत में कृषि पटवन एवं घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए विद्युत तार चोरी होने की सूचना मिली थी।
सूचना के बाद उन्होंने कर्मियों शंकर कुमार, संजीत कुमार और राजीव कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि पामा पंचायत के वार्ड संख्या-10 में अनिल सिंह के खेत के समीप पांच पोल का एलटी केबल एवं 17 पोल का एचटी केबल काटकर चोरी कर लिया गया। वहीं सीताराम सिंह के खेत के पश्चिम दिशा में 17 पोल का एलटी केबल तथा नौ पोल का एचटी केबल भी काटकर चोर ले गए। कनीय अभियंता के अनुसार इस चोरी से एनबीपीडीसीएल को 3,50,994 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसानों को धान की खेती और पटवन कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पस्तपार थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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