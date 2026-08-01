Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सहरसा: पामा पंचायत में खेतों की बिजली केबल काट ले गए चोर, बिजली विभाग को साढ़े तीन लाख की क्षति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पतरघट प्रखंड की पामा पंचायत में कृषि एवं घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए लगाए गए एलटी और एचटी केबल की चोरी का मामला सामने आया है। इस चोरी से उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 3.51 लाख रुपये की क्षति हुई है। कनीय अभियंता ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

Bhagalpur News: सहरसा: पामा पंचायत में खेतों की बिजली केबल काट ले गए चोर, बिजली विभाग को साढ़े तीन लाख की क्षति

Bhagalpur News: पतरघट से पुलेन्द्र सिंह की रिपोर्ट पतरघट प्रखंड की पामा पंचायत में कृषि एवं घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए लगाए गए एलटी और एचटी केबल की चोरी का मामला सामने आया है। इस घटना में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को करीब 3.51 लाख रुपये की क्षति हुई है। मामले में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पतरघट के कनीय अभियंता ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध पस्तपार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।कनीय अभियंता स्वराज आनंद ने थाना को दिए आवेदन में बताया कि विगत माह पामा पंचायत में कृषि पटवन एवं घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए विद्युत तार चोरी होने की सूचना मिली थी।

सूचना के बाद उन्होंने कर्मियों शंकर कुमार, संजीत कुमार और राजीव कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि पामा पंचायत के वार्ड संख्या-10 में अनिल सिंह के खेत के समीप पांच पोल का एलटी केबल एवं 17 पोल का एचटी केबल काटकर चोरी कर लिया गया। वहीं सीताराम सिंह के खेत के पश्चिम दिशा में 17 पोल का एलटी केबल तथा नौ पोल का एचटी केबल भी काटकर चोर ले गए। कनीय अभियंता के अनुसार इस चोरी से एनबीपीडीसीएल को 3,50,994 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसानों को धान की खेती और पटवन कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पस्तपार थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।