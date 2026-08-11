Bhagalpur News: बंद घर का ताला तोड़कर की चोरी
Bhagalpur News: सुल्तानगंज के पैन गांव में एक बंद घर का ताला तोड़कर एक एलपीजी सिलेंडर चुराने की शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, मारपीट में घायल दंपती को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए उन्हें मायागंज रेफर किया गया।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। थाना क्षेत्र के पैन गांव में बंद घर का ताला तोड़कर एलपीजी सिलेंडर चुराने की प्राथमिकी हेमंत कुमार ने दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, मारपीट के मामले में घायल दंपती को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज लाए जाने पर चिकित्सक ने दंपती रीमा देवी एवं ललन यादव का उपचार किया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया।
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