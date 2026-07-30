Bhagalpur News: निजी टेलीकॉम कंपनियां की 5जी के बीच बीएसएनएल अब देगा 4जी स्पीड

Bhagalpur News: अधिकारियों का दावा: बीएसएनएल का 4जी देगा 5जी जितनी तेज स्पीड भागलपुर ऑपरेशन एरिया के

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। निजी टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ती दरों और महंगे रिचार्ज प्लान्स के बीच भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एक बड़ा दांव खेला है। बीएसएनएल ने भागलपुर और बांका जिले के उपभोक्ताओं को बेहतर और किफायती कनेक्टिविटी देने के लिए अपनी हाई-स्पीड 4जी सेवा की शुरुआत कर दी है। इसके तहत भागलपुर ऑपरेशन्स एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी 524 मोबाइल टावरों को अत्याधुनिक 4जी तकनीक से लैस कर दिया गया है। ​निगम अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र के कई हिस्सों में बीएसएनएल 4जी सेवा सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी है, जबकि शेष बचे इलाकों में इसी महीने के भीतर सेवा पूरी तरह से चालू कर दी जाएगी। बीएसएनएल के अधिकारियों का दावा है कि यह 4जी नेटवर्क आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो ग्राहकों को 5जी नेटवर्क जैसी ही तेज इंटरनेट स्पीड और निर्बाध कॉलिंग अनुभव प्रदान करेगा。

4जी सेवा का होगा प्रचार-प्रसार ​वर्तमान में भागलपुर और बांका जिले में बीएसएनएल के करीब एक लाख से अधिक सक्रिय उपभोक्ता मौजूद हैं। 4जी नेटवर्क के पूरी तरह से लाइव होने के बाद उपभोक्ताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और निजी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए बीएसएनएल एक विशेष रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत नए 4जी सिम कार्ड की बिक्री बढ़ाने और अन्य कंपनियों के ग्राहकों को एमएनपी (पोर्टेबिलिटी) के जरिए बीएसएनएल में शामिल करने के लिए जल्द ही पूरे क्षेत्र में एक व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। इस पहल से न केवल पुराने ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि नए उपभोक्ताओं को भी एक बेहतर और सस्ता विकल्प प्राप्त होगा।

कोट: भागलपुर ऑपरेशन एरिया के तहत भागलपुर और बांका जिला में मौजूद बीएसएनएल के 524 मोबाइल टॉवरों में 4जी तकनीक लैस कर दी गई है। बीएसएनएल की इस परियोजना से ऑपरेशन एरिया में उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की उम्मीद है।

- कुमार प्रियरंजन, ऑपरेशन एरिया हेड, बीएसएनएल भागलपुर।