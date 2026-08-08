Bhagalpur News: जमुई: बादमाशों ने दो दोस्त पर तलवार से किया हमला

Bhagalpur News: जमुई से मनोज कुमार की रिपोर्ट आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट की शिकायत पुलिस से करने पर बदमाशों ने तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दो साथियों को लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से परिजन द्वारा दोनों घायलों को शुक्रवार की देर रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना जमुई के लक्ष्मीपुर थाना अंतर्गत केवली गांव की है। घायलों में केवली के धीरज तांती और तरौन गांव निवासी पंकज तांती शामिल हैं। मारपीट का आरोप नकलेश तांती और छोटू उर्फ डीलर तांती पर लगाया है। यह भी आरोप है की मुखिया पति गोरेलाल तांती के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया है।

रात ज्यादा होने की वजह से घटना की जानकारी लोगों को शनिवार की सुबह हुई। घायल धीरज तांती ने बताया कि दो दिन पहले गौरा पंचायत के मुखिया पति समेत अन्य लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उनलोगों को प्लानिंग करते मेरे साथी तरौन गांव निवासी पंकज तांती ने सुन ली थी और इसकी सूचना मुझे दी थी। जब मैंने उक्त लोगों से पूछा तो उनलोगों ने इनकार कर दिया और पंकज तांती को बुलाने की बात कही। जब पंकज तांती को केवली गांव बुलाया गया तो उक्त लोगों द्वारा बेरहमी से पंकज तांती के साथ मारपीट की गई। इसके बाद लक्ष्मीपुर थाना में आवेदन देकर आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। इसी रंजिश में जब दोनो साथी बाइक से एक भोज कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तो नकलेश तांती और छोटू उर्फ डीलर तांती द्वारा अचानक तलवार से हमला कर दिया गया। इस दौरान कई बार शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तलवार से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया गया, जिससे दोनों साथी बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है।