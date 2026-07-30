Bhagalpur News: मारपीट के आरोप में दोनों पक्षों से तीन लोग गिरफ्तार
Bhagalpur News: कहलगांव क्षेत्र के अदलपुर गांव में अमरूद तोड़ने पर दो भाइयों के बीच विवाद और मारपीट हुई। इस संघर्ष में तीन लोग घायल हुए, जिनका उपचार अनुमंडल अस्पताल में हुआ। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने घायलों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि । अमडंडा थाना क्षेत्र के अदलपुर गांव में अमरूद तोड़ने के सवाल को लेकर दो भाइयों के बीच हुई विवाद एवं मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से तीन लोग घायल हुए हैं। घायल परमानंद यादव उर्फ चूल्हाय यादव, फंटूश यादव, सिंटू यादव का उपचार अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है। घायल सिंटू यादव एवं परमानंद यादव ने एक दूसरे के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों घायलों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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