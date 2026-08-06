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Bhagalpur News: विक्रमशिला सेतु पर भारी वाहनों पर रोक से भागा व्यापार, 25% घटा जीएसटी, कारोबार मंदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ​मुंगेर सेतु से घूमकर आने पर बढ़ा भाड़ा और समय भी लग रहा ज्यादा ​पूर्णिया-कटिहार

Bhagalpur News: विक्रमशिला सेतु पर भारी वाहनों पर रोक से भागा व्यापार, 25% घटा जीएसटी, कारोबार मंदा

Bhagalpur News: ​ भागलपुर, वरीय संवाददाता। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद उस पर भारी वाहनों के आवागमन पर लगाई गई पूर्ण रोक का सीधा असर भागलपुर के व्यापार पर दिखने लगा है। गंगा पार से होने वाली माल ढुलाई ठप होने के कारण शहर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया, कटिहार, सिलीगुड़ी और असम जैसे क्षेत्रों से भागलपुर आने वाला सामान अब सीधे यहां नहीं पहुंच पा रहा है। सेतु बंद होने के कारण भारी वाहनों को मुंगेर स्थित श्रीकृष्ण सेतु से होकर लंबा चक्कर काटकर आना पड़ रहा है। इस लंबे मार्ग के कारण परिवहन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है और समय भी अधिक लग रहा है।

नतीजतन, पूर्णिया और कटिहार जैसे पड़ोसी शहर अब इन सामग्रियों के लिए भागलपुर के मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जिससे भागलपुर की मुख्य मंडी का वर्चस्व कम हो रहा है।​व्यापारिक जानकारों के अनुसार, इस परिवहन संकट की वजह से भागलपुर का लगभग 25 प्रतिशत व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। इसका सबसे बुरा असर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लकड़ी व केन से निर्मित उत्पादों और मखाना मंडी पर पड़ा है। गंगा पार के जो ग्राहक पहले खरीदारी के लिए भागलपुर बाजार पर निर्भर थे, उनके क्रय-विक्रय में भी भारी कमी आई है। व्यापार में आई इस गिरावट का सीधा असर सरकारी खजाने पर भी दिख रहा है। भागलपुर सर्किल-1 के जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त अजीत रंजन ने बताया कि सेतु पर परिचालन बाधित होने के बाद से कर संग्रहण में 20 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। यदि पुल पर यातायात की स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो आगामी दिनों में व्यापार और राजस्व को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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