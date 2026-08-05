Bhagalpur News: कुआं पुल बंद होने से बाजार, कारोबार और मरीजों की राह कठिन

Bhagalpur News: एनएच 80 पर स्थित है कुआं पुल, कहलगांव अनुमंडल का जनजीवन प्रभावित वाहनों

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर स्थित कुआं पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद उसके बंद होने से कहलगांव अनुमंडल का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। आवागमन बाधित होने से बाजार, व्यापार, परिवहन व्यवस्था और दैनिक जीवन पर व्यापक असर पड़ा है। सबसे अधिक परेशानी मरीजों, छात्रों, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है। पुल बंद होने से भागलपुर जिला मुख्यालय जाने वाले चारपहिया वाहनों को अब करीब 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे समय और ईंधन की खपत बढ़ने के साथ परिवहन लागत भी बढ़ गई है। व्यापारियों के अनुसार माल ढुलाई महंगी होने से खाद्यान्न, फल-सब्जी, किराना, निर्माण सामग्री समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे हैं। बाहरी क्षेत्रों से सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय कारोबार पर भी इसका प्रतिकूल असर दिखने लगा है। पहले आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग सीधे कहलगांव बाजार खरीदारी के लिए पहुंचते थे, लेकिन लंबा चक्कर और जाम के कारण ग्राहकों की आवाजाही घट गई है। इससे छोटे दुकानदारों, होटल संचालकों, सब्जी विक्रेताओं, ऑटो चालकों तथा अन्य छोटे व्यवसायियों की आय प्रभावित हो रही है。

मरीजों की समस्या मरीजों को जिला मुख्यालय ले जाने वाली एंबुलेंस को भी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। फिलहाल पुल से एक समय में केवल एक बाइक और एक व्यक्ति को ही गुजरने की अनुमति है। इसके कारण दोनों ओर दिनभर लंबी कतारें लग रही हैं। सुबह-शाम कर्मचारी, छात्र-छात्राएं, किसान और आमलोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया क्षेत्रीय विधायक शुभानंद मुकेश ने पुल का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ स्थिति का जायाजा लिया। उन्होंने कहा कि आमलोगों की परेशानी को देखते हुए छोटी गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुल निगम की तकनीकी टीम जांच कर चुकी है और रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

पुल की मरम्मत एनएच 80 के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुल के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत तकनीकी जांच की गई है, जिसमें क्षतिग्रस्त सेगमेंट का आकलन किया जा रहा है। अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर मंत्रालय को भेजा जाएगा। मंत्रालय की स्वीकृति के बाद यह तय होगा कि पुल का सुदृढ़ीकरण किया जाए या उसके स्थान पर नया पुल बनाया जाए।