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Bhagalpur News: ससुराल में रहने की जिद लेकर दरवाजे पर बैठी विवाहिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लड़के के परिजन बोले, पुत्र को संपत्ति से कर दिया है बेदखल  पांच दिसंबर 2023

Bhagalpur News: ससुराल में रहने की जिद लेकर दरवाजे पर बैठी विवाहिता

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। क्षेत्र के रसीदपुर गांव की एक विवाहिता ने पति समेत छह ससुराल वालों पर दहेज की मांग, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अकबरनगर थाना एवं सिटी एसपी भागलपुर को आवेदन सौंपकर कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।

शादी का विवरण

आवेदन में लिखा है कि उसकी शादी पांच दिसंबर 2023 को रजिस्ट्री कार्यालय भागलपुर में रसीदपुर निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे कभी भागलपुर तो कभी पटना में किराये के मकान में रखा गया। आरोप है कि पति के कहने पर उसने मायके से दो लाख रुपये तथा बाद में देवर को एक लाख रुपये दिए। इसके बावजूद उसे ससुराल में जगह नहीं मिली। आवेदन के अनुसार, एक दिन पूर्व वह अपने ससुराल पहुंची और वहीं रहने की जिद करते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर बैठ गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी एक नहीं सुनी।

दहेज की मांग और मारपीट

पीड़िता का आरोप है कि पति, सास-ससुर, देवर और दोनों ननद ने 15 लाख रुपये दहेज की मांग करते हुए उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में भी उसके साथ मारपीट की गई है। सूचना पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची थी और उसे घर में रखने की बात कहकर चली गई। पुलिस के जाने के बाद फिर उसके साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया।

ससुराल पक्ष का पक्ष

ससुराल पक्ष का कहना है कि शादी के बाद अपने पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर दिए हैं। थानाध्यक्ष रामाशीष कुमार ने बताया कि विवाहिता ने आवेदन दिया था। आवेदन त्रुटिपूर्ण था, उसे सुधारकर लाने को कहा गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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