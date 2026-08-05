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Bhagalpur News: लखीसराय: नप में नक्शा पास कराने के नाम पर 90 हजार रुपये रिश्वत मांगने की इओ से शिकायत, कर्मी ने आरोपों

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय नगर परिषद में भवन निर्माण के नक्शे के लिए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। दीपक प्रसाद शर्मा ने आरोप लगाया कि ईओ के सामूहिक सहयोग से खुद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने 90,000 रुपये की मांग की शिकायत की और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Bhagalpur News: लखीसराय: नप में नक्शा पास कराने के नाम पर 90 हजार रुपये रिश्वत मांगने की इओ से शिकायत, कर्मी ने आरोपों

Bhagalpur News: अजय कुमार की रिपोर्ट लखीसराय, एक प्रतिनिधि। लखीसराय नगर परिषद में भवन निर्माण का नक्शा पास कराने के नाम पर कथित रूप से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। हरिहर मार्केट, पचना रोड निवासी दीपक प्रसाद शर्मा ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) को लिखित आवेदन देकर कार्यालय के एक कर्मी पर 90 हजार रुपये की मांग करने, पहले 25 हजार रुपये लेने तथा शेष राशि की रसीद नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं संबंधित कर्मी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे साजिश करार दिया है। पीड़ित दीपक प्रसाद शर्मा के अनुसार उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 1000 वर्ग फीट क्षेत्र में भूतल एवं प्रथम तल के भवन का नक्शा पास कराने के लिए नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत कर्मी सूरज कुमार राउत से संपर्क किया था।

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आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 2 फरवरी 2026 को उन्होंने 25 हजार रुपये का भुगतान किया। इसके बाद नक्शा पास कराने, चालान और अन्य शुल्क के नाम पर 65 हजार रुपये अतिरिक्त मांगे गए। इस प्रकार कुल 90 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्होंने पूरी राशि का विवरण और रसीद मांगी तो कथित तौर पर कर्मी ने कहा कि केवल 40 हजार रुपये की ही रसीद दी जाएगी, जबकि शेष 50 हजार रुपये की कोई रसीद नहीं मिलेगी। आरोप है कि बार-बार संपर्क करने पर भी काम आगे नहीं बढ़ाया गया और उन्हें टाल-मटोल किया जाता रहा। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे कहा गया, जितना मैंने कहा है उतना पैसा जमा करो, नहीं तो जहां जाना है वहां जाओ। दीपक शर्मा का कहना है कि इस वजह से उनके मकान निर्माण का कार्य महीनों से रुका हुआ है और उन्हें आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 15 जुलाई 2026 को कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पर कार्रवाई करने तथा नियमानुसार नक्शा पास कराने की मांग की है। आवेदन के साथ 25 हजार रुपये के भुगतान से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। वहीं, नगर परिषद कर्मी सूरज कुमार राउत ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह मामला कुछ लोगों की मिलीभगत से उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से अवैध राशि की मांग नहीं की है। फिलहाल इस मामले में नगर परिषद प्रशासन की ओर से जांच या कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है, जबकि आरोपी कर्मी ने खुद को निर्दोष बताया है। ऐसे में अब सभी की नजर नगर परिषद प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

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