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Bhagalpur News: डाक बम सेवा शिविर बाराहाट, शेरमारी से हंसडीहा रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बाराहाट ईशीपुर से डाक बम सेवा शिविर रविवार को हंसडीहा के लिए रवाना हुआ। इसमें 14 साल से शामिल लोग बाबा बासुकीनाथ जाने वाले डाक बमों की सेवा करेंगे। शिविर में प्रदीप भगत, अमित भगत, और अन्य ने भाग लिया।

Bhagalpur News: डाक बम सेवा शिविर बाराहाट, शेरमारी से हंसडीहा रवाना

Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। प्रखंड की बाराहाट ईशीपुर से डाक बम सेवा शिविर गाजे बाजे एवं अन्य सामग्रियों के साथ रविवार की दोपहर बाद हंसडीहा के लिए बोलबम के जयघोष से रवाना हुआ। जिसमें शामिल प्रदीप भगत, अमित भगत, मुन्ना भगत, सुनील भगत, अनिल साह, प्रफुल्ल साह, लाल सोनी, मंटू सोनी आदि ने  बताया कि हमारा यह लगातार 14वां साल है। हम यहां से हंसडीहा जाएंगे तथा वहां से कुछ दूर स्थित बनियारा में डाक बम सेवा शिविर लगाकर बाबा बासुकीनाथ जाने वाले डाक बमों की रातभर सेवा करेंगे।

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