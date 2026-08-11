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Bhagalpur News: यात्री शेड में फंदे से लटका मिला अधेड़ का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज के कमरगंज स्थित बजरंगबली चौक यात्री शेड से 50 वर्षीय शेख अलाताब हुसैन का शव फंदे से लटका मिला। स्थानीय लोगों ने उसे सुबह वहीं देखा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एफएसएल टीम ने स्थल की जांच की। परिवार को घटना की जानकारी दी गई है।

Bhagalpur News: यात्री शेड में फंदे से लटका मिला अधेड़ का शव

Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। क्षेत्र के कमरगंज स्थित बजरंगबली चौक यात्री शेड से सोमवार को फंदे से लटका एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक के पास मिले आधार कार्ड के अनुसार, मृतक का नाम शेख अलाताब हुसैन (50 वर्ष), पिता सिद्धिक शेख, बेनीग्राम, फरक्का, मुर्शिदाबाद बताया जा रहा है। स्थानिय लोगों के अनुसार, मृतक को लोगों ने सुबह उसी जगह बैठा देखा था। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची व शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। एफएसएल टीम ने स्थल की जांच-पड़ताल की। लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि मृतक बाहर का रहने वाला है।

उसने आत्महत्या के लिए कमरगंज यात्री पड़ाव को चुना। परिजनों के आने के बाद ही सत्यता सामने आएगी। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई है। डीएसपी, विधि व्यवस्था, नवनीत कुमार ने भी घटना की विस्तृत जानकारी थानाध्यक्ष से ली।

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