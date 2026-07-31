Bhagalpur News: 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज प्रारंभ
Bhagalpur News: 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज हुआ प्रारंभ सुल्तानगंज। रेलवे स्टेशन पर श्रावणी मेला
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। रेलवे स्टेशन पर श्रावणी मेला के प्रथम दिन गुरूवार को 12 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज विधिवत पूजा-अर्चना कर यात्रियों व कांवरियों के लिए प्रारंभ कर दिया गया। सुगम आवागमन, भीड़भाड़ में कमी तथा श्रद्धालुओं के त्वरित एवं सुरक्षित आवागमन मिलेगा।गति शक्ति यूनिट मालदा के डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर एवं रेलवे अधिकारी की मौजूदगी में एफओबी के चालू होने के बाद कांवरिया व आम यात्री का आवागमन एफओबी से होने लगा। फुट ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया तथा प्रवेश एवं निकास द्वार जैसे संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
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